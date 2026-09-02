Новак сообщил о стабилизации на российском топливном рынке

Вице-премьер Александр Новак заявил, что ситуация на российском топливном рынке стабилизировалась благодаря увеличению поставок.
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