В международную программу «Алтын минбара» вошли три фильма режиссеров из Татарстана

Масштабный кинофестиваль пройдет в Казани с 6 по 11 сентября. фото: пресс-служба Татаркино--> Три фильма татарстанских режиссеров вошли в международную программу юбилейного, XX Казанского кинофестиваля «Алтын минбар» («Золотой минбар»), еще одиннадцать — представлены в Национальном конкурсе, куда включаются киноработы татарстанского производства и фильмы о республике.