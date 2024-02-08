Рене Фазель: «Игры в Сочи являются номером один в плане обстановки и инфраструктуры. Мы увидели очень сильную Канаду, они ехали выигрывать золото»

– Какое место вы бы отдали олимпийскому турниру в Сочи среди других соревнований в рамках Игр с участием хоккеистов НХЛ? – На одной стороне – качество хоккея, на другой – инфраструктура и обстановка вокруг Игр.
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