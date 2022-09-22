Аксёнов заявил, что участники спецоперации могут напрямую обратиться к нему за помощью

С 22 сентября на официальном портале правительства Крыма размещена форма обращения к главе республики Сергею Аксёнову.
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