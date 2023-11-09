Шавкат Рахмонов о бое Гэрри – Луке: «Гэрри много говорит, хочет себя показать»

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов поделился мнением о бое Иана Гэрри и Висенте Люке, который пройдет в одном карде с поединком Шавката и Стивена Томпсона: «Гэрри – молодой, перспективный парень, много говорит, хочет себя показать.
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