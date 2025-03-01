APIKUR прекращает поставки нефти пока не получит гарантии оплаты

Восемь международных нефтяных компаний, работающих в Иракском Курдистане, объявили, что не возобновят экспорт нефти через турецкий порт Джейхан, несмотря на заявление Багдада о том, что поставки вскоре возобновятся, 1 марта сообщает Shafaq News.
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