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Регионы России

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Владимир Путин открыл новые станции московского метро и транспортные объекты в День города

Владимир Путин открыл новые станции московского метро и транспортные объекты в День города

Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл новые станции московского метро, отметив появление 17-й линии — Рублево-Архангельской.

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