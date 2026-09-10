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3 312 подписчиков

Нейросети заняли 66% цифровых подписок с марта по август

Нейросети заняли 66% цифровых подписок с марта по август

Искусственный интеллект стал главной строкой цифровых подписок: на него приходится две трети подписочного оборота — 66% в августе, сообщает ТАСС со ссылкой на «Плати по всему миру».

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