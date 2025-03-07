Почему лучше не сажать черемуху возле дома

Черемуха ассоциируется с весной и нежным ароматом. Но, знали ли вы, что это дерево может доставить немало хлопот? Если вы задумываетесь о том, чтобы посадить черемуху возле дома, стоит взвесить все "за" и "против".
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