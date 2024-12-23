SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

125 подписчиков

Навас — о завершении карьеры: «Последние минуты смотрел в землю, вспоминая все, что пережил с «Севильей» и сборной»

Навас — о завершении карьеры: «Последние минуты смотрел в землю, вспоминая все, что пережил с «Севильей» и сборной»

Чемпион мира и двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании Хесус Навас высказался о завершении карьеры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх