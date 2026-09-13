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ТАСС

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Музей в Крыму впервые показал самодельные пули времен первой обороны Севастополя

Музей в Крыму впервые показал самодельные пули времен первой обороны Севастополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Найденные в местах боев самодельные свинцовые пули русской армии впервые показали специалисты Центрального музея Тавриды на временной выставке, посвященной 170-летию периода Крымской войны 1853-1856 годов и первой обороны Севастополя.

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