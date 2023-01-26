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Медведева о женских соревнованиях на Олимпиаде-2022: «Если мы говорим про драму, это Трусова и Валиева. У Щербаковой все немного более спокойно»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о своих впечатлениях от соревнований женщин на Олимпиаде-2022 в Пекине.

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