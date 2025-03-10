Живущего в строительном вагончике мужчину задержали за угрозы убить бывшую возлюбленную и расправиться с ее семьей.
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Живущего в строительном вагончике мужчину задержали за угрозы убить бывшую возлюбленную и расправиться с ее семьей.