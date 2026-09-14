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Нижегородская правда

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Почти 50 тысяч потребительских кредитов получили нижегородцы в августе

Почти 50 тысяч потребительских кредитов получили нижегородцы в августе

47,4 тысячи потребительских кредитов было выдано в Нижегородской области в августе. Это на 0,2% больше, чем в июле.

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