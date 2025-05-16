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«Абсолютного способа защитить суставы нет». Как сделать так, чтобы колени не выходили из строя как можно дольше?

«Абсолютного способа защитить суставы нет». Как сделать так, чтобы колени не выходили из строя как можно дольше?

Ожидается, что к 2050 году в мире будет миллиард человек с диагностированным остеоартритом — неизлечимым заболеванием, при котором сустав постепенно разрушается, что может приводить к хроническим болям или даже инвалидности.

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