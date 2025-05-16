«Абсолютного способа защитить суставы нет». Как сделать так, чтобы колени не выходили из строя как можно дольше?

Ожидается, что к 2050 году в мире будет миллиард человек с диагностированным остеоартритом — неизлечимым заболеванием, при котором сустав постепенно разрушается, что может приводить к хроническим болям или даже инвалидности.
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