Как сэкономить на замене масла (предварительно потратив не более 3200 рублей)

Бывалые водители порой смотрят на подобные устройства с презрением: если есть сливное отверстие для удаления старого моторного масла, зачем пытаться выкачать его через трубку масляного щупа, для такой операции изначально не предназначенной?Между тем насосы для откачки масла не нуждаются в подъемнике или эстакаде, и это большой плюс для тех, кто собрался заменить масло на даче или во дворе, без визита на оборудованную СТО.
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