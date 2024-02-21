Как сэкономить на замене масла (предварительно потратив не более 3200 рублей)

Бывалые водители порой смотрят на подобные устройства с презрением: если есть сливное отверстие для удаления старого моторного масла, зачем пытаться выкачать его через трубку масляного щупа, для такой операции изначально не предназначенной?Между тем насосы для откачки масла не нуждаются в подъемнике или эстакаде, и это большой плюс для тех, кто собрался заменить масло на даче или во дворе, без визита на оборудованную СТО.