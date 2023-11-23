Храм, парящий в облаках

Именно так и выглядит Церковь Святой Троицы Гергети в Грузии. И это зрелище просто завораживающее. ✅Только представьте, храм стоит в горах, на высоте более двух километров! Видите его вдалеке на горе? И я даже не представляю, какими усилиями он был построен.