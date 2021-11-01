Вакцина работает или нет? Спор врачей в прямом эфире – откровенно и без купюр

В прямом эфире "Первого русского" врачи поделились своей позицией, далёкой от однозначной. Так работает вакцина от ковида или нет? Можем ли мы надеяться на помощь или препарат следует доработать? Спор получился жёстким, откровенным, без купюр.
В прямом эфире "Первого русского" врачи поделились своей позицией, далёкой от однозначной. Так работает вакцина от ковида или нет? Можем ли мы надеяться на помощь или препарат следует доработать? Спор получился жёстким, откровенным, без купюр.
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