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«Герани» били по автоцистернам под Одессой, «Искандер» - по машзаводу в Херсоне

«Герани» били по автоцистернам под Одессой, «Искандер» - по машзаводу в Херсоне Российские Вооружённые силы в течение дня продолжали нанесение ударов по целям на различн.

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