Ральф Шумахер: «Могу представить уход Ферстаппена и Ньюи. В «Ред Булл» хаос, структура хрупкая, команда быстро рухнет»

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер высказался о переговорах исполнительного директора «Мерседеса» Тото Вольффа с Йосом Ферстаппеном – отцом гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена – на Гран-при Бахрейна.
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