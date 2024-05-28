В Аргентине назначили нового председателя правительства

Глава МВД Аргентины Гильермо Франкос назначен на пост председателя правительства страны после того, как занимавший эту позицию Николас Поссе подал в отставку, следует из заявления, опубликованного 27 мая представителями офиса президента Хавьера Милея.
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