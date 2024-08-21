СМИ: часть пострадавших в "Крокусе" пока не могут участвовать в расследовании

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Некоторые потерпевшие по делу о нападении на "Крокус Сити Холл" в Красногорске пока не могут принимать участие в следственных действиях, поскольку продолжают восстановление после полученных при теракте ранений.
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