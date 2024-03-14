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Москва передала 65 объектов недвижимости спортивным организациям за пять лет

Москва передала 65 объектов недвижимости спортивным организациям за пять лет

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что с 2018 года спортивные организации получили от города 65 зданий и помещений во всех административных округах.

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