130 лет на двоих: как один музей в Нижнем Новгороде превратился в два

В этом году сразу два главных музея Нижегородской области отмечают 130-летие. Нижегородский государственный художественный музей и Нижегородский историко-архитектурный музей-заповедник появились благодаря одному городскому музею, открытому в конце XIX века.
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