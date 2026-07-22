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Нижегородская правда

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130 лет на двоих: как один музей в Нижнем Новгороде превратился в два

130 лет на двоих: как один музей в Нижнем Новгороде превратился в два

В этом году сразу два главных музея Нижегородской области отмечают 130-летие. Нижегородский государственный художественный музей и Нижегородский историко-архитектурный музей-заповедник появились благодаря одному городскому музею, открытому в конце XIX века.

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