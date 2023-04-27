360

162 317 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Strannik Mr
    Правильно, молодцы ребята! Над ещё в зародыше уничтожать гиену хохляцкую!Минобороны заявил...
  • Галина
    А еще в конгрессе США прямо в микрофон заявил "Храни Бог Америку" - это что и как???!!! Да еще и с такой гордостью сл...Фракция СРЗП пред...
  • Nazim Ярмагомедов
    А еще этот алкаш и предатель Родины(когда подписали Беловежские соглашения,кому он позвонил с докладом,что СССР больш...Фракция СРЗП пред...

Новое оборудование запустили в работу на полиграфическом комбинате в Можайске

Новое оборудование запустили в работу на полиграфическом комбинате в Можайске

Можайский полиграфический комбинат запустил на производстве новое оборудование. Оно позволит исключить дополнительные операции, снизить себестоимость готовой продукции, увеличить объем выпуска и высвободить часть персонала для другой работы.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх