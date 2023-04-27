Новое оборудование запустили в работу на полиграфическом комбинате в Можайске

Можайский полиграфический комбинат запустил на производстве новое оборудование. Оно позволит исключить дополнительные операции, снизить себестоимость готовой продукции, увеличить объем выпуска и высвободить часть персонала для другой работы.
Можайский полиграфический комбинат запустил на производстве новое оборудование. Оно позволит исключить дополнительные операции, снизить себестоимость готовой продукции, увеличить объем выпуска и высвободить часть персонала для другой работы.
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