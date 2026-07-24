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Царьград

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Трамп пригласил Нетаньяху в Вашингтон на встречу 29 июля

Трамп пригласил Нетаньяху в Вашингтон на встречу 29 июля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетит Вашингтон 27 июля по приглашению Дональда Трампа. Визит включает встречу в Белом доме 29 июля и участие в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом.

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