Берлин грозит изъять новогодние подарки из России: «Подпадают под санкции»

БЕРЛИН, 17 декабря, ФедералПресс. Эмбарго на ввоз в Германию грозит новогодним подаркам из России. Об этом сообщила таможня ФРГ на своем сайте, аргументируя запрет действующим санкционным регламентом Евросоюза.
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