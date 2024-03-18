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Победа Владимира Путина на президентских выборах: рекордная явка и высокий результат

Победа Владимира Путина на президентских выборах: рекордная явка и высокий результат

Победа Владимира Путина на президентских выборах: рекордная явка и высокий результат Елена ГалицкаяСогласно официальной информации, подсчитаны все 100% протоколов на трехдневных выборах президента России, и результаты говорят сами за себя.

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