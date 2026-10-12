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Контракт на финскую АЭС расторгли, но Финляндия требует сотни миллионов евро

Контракт на финскую АЭС расторгли, но Финляндия требует сотни миллионов евро

Суд ICC признал незаконным расторжение контракта по АЭС Ханхикиви. Кто должен платить: Росатом отсудил право на компенсацию, Финляндия требует авансы.

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