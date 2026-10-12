Контракт на финскую АЭС расторгли, но Финляндия требует сотни миллионов евро

Суд ICC признал незаконным расторжение контракта по АЭС Ханхикиви. Кто должен платить: Росатом отсудил право на компенсацию, Финляндия требует авансы.
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