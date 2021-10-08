Словакия практически лишилась шансов на попадание на чемпионат мира

После матчей Россия — Словакия (1:0), Кипр — Хорватия (0:3) и Мальта — Словения (0:4) положение в отборочной группе Н ЧМ-2022 выглядит так: М Команда И В Н П М О 1 Хорватия 7 5 1 1 11-1 16 2 Россия 7 5 1 1 11-4 16 3 Словения 7 3 1 3 8-7 10 4 Словакия 7 2 3 2 7-6 9 5 Мальта 7 1 1 5 6-15 4 6 Кипр 7 1 1 5 1-11 4 Оставшиеся матчи: 11 октября — Кипр — Мальта, Словения — Россия, Хорватия — Словакия; 11 ноября — Россия — Кипр, Мальта — Хорватия, Словакия — Словения; 14 ноября — Хорватия — Россия, Мальта — Словакия, Словения — Кипр.