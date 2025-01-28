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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Часто слышу на трассе: «Я думал, ты бегаешь быстрее». Норвежские лыжницы рассказали, как любители пристают к ним на тренировках

Спортсменки часто тренируются на общественных лыжных трассах одновременно с любителями. «Есть такие лыжники, которые будут бежать у тебя за спиной, чтобы проверить себя.

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