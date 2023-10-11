Здравствуйте! Надежды мало, но всё-таки я попытаюсь!

Год назад привезли из леса 10 щенков, мальчишек раздали сразу.Но девчонки остались.И вот уже больше года мы все вместе с вами помогаем им выжить на передержках!Но когда мне прислали фото худых девчонок я забила тревогу! Стала искать людей, что бы собак взяли к себе!Место нашли, благодаря отзывчивым людям смогли построить территорию!И вот на прошлой неделе мы наконец перевезли всех обратно в Саров!Девчонки действительно очень худые, а ещё запуганные так, что больно смотреть, глаза потухшие! Кто знает, тот поймет.
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