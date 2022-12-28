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Горлов возглавит «Пари НН», если «Енисей» не потребует компенсацию за тренера («ФНЛ с Ильевым»)

Горлов возглавит «Пари НН», если «Енисей» не потребует компенсацию за тренера («ФНЛ с Ильевым»)

Артем Горлов из «Енисея» — основной кандидат на пост главного тренера «Пари НН». 35-летний специалист должен возглавить нижегородцев уже в ближайшее время при условии, что красноярский клуб не запросит компенсацию при разрыве контракта с Горловым, сообщает «ФНЛ с Ильевым».

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