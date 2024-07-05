Евгений Семёнов: «Подход АСИ может раскрыть причины демографической проблемы»

«Поручение президента обладает острейшей актуальностью. Еще в ноябре 2023 года Владимир Путин определил этот вопрос как чрезвычайно важный и заявил, что «нужна стратегия по безопасности в области демографии», — напомнил заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семёнов, анализируя инициативу Владимира Путина помочь регионам с совершенствованием мер по поддержке семей.