В этот день, 23 сентября 1942 года, состоялся прорыв энергетической блокады Ленинграда

Благодаря специалистам в городе не прекращалась подача электроэнергии 23 сентября 1942 года была прорвана энергетическая блокада Ленинграда, которая угрожала остановкой работы хлебозаводов, госпиталей и оборонных предприятий.
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