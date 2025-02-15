Ксения Бородина и Николай Сердюков рассказали о помолвке в «Шоу Воли» на ТНТ

Николай рассказал, как готовился к романтическому предложению в закрытом петербургском Эрмитаже.В новом выпуске «Шоу Воли» (16+), который выйдет в воскресенье, 16 февраля, зрители увидят блогера Николая Сердюкова и телеведущую Ксению Бородину.
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