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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Фил Спенсер: Xbox больше не стремится перетянуть всех игроков на свою платформ...

Фил Спенсер: Xbox больше не стремится перетянуть всех игроков на свою платформ...

Фил Спенсер: Xbox больше не стремится перетянуть всех игроков на свою платформуРуководитель Xbox Фил Спенсер заявил, что Microsoft изменила свою стратегию и больше не пытается сделать Xbox эксклюзивной экосистемой для геймеров.

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