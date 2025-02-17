Фил Спенсер: Xbox больше не стремится перетянуть всех игроков на свою платформ...

Фил Спенсер: Xbox больше не стремится перетянуть всех игроков на свою платформуРуководитель Xbox Фил Спенсер заявил, что Microsoft изменила свою стратегию и больше не пытается сделать Xbox эксклюзивной экосистемой для геймеров.
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