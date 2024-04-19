Турецкая разведка шпионит в мечетях, вербуя местных имамов

АНКАРА (ИА Реалист). Турецкая разведка активизировала свою программу по вербовке имамов, которые были направлены на службу за границу, в качестве актива для сбора информации и разведки в странах пребывания.
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