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Несколько китайских компании начали перенос производств в США

Несколько китайских компании начали перенос производств в США

Перенос производственных мощностей выявился как способ китайских компаний избежать последствий введения высоких пошлин США на ввоз китайской продукции, сообщает 27 апреля газета «Утренняя почта Южного Китая» (South China Morning Post).

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