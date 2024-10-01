Богатство Гитлера: сколько на самом деле было у фюрера денег

Адольф Гитлер, одурманенный идеей всемирного господства «Deutschland über alles» («Германия превыше всего»), был, скорее всего, бессребреник – по крайней мере он не стремился к личному обогащению так явно, как это делали некоторые его подчиненные.
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