В ЯНАО снегоход сорвался с горы в ущелье, одного человека не спасли

В Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа снегоход сорвался в ущелье. Один человек получил травмы, второго спасти не удалось, сообщает департамент гражданской защиты региона в официальном Telegram-канале.
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