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10 российских фэнтези-сериалов: от вампиров в Смоленске до магических библиотек

10 российских фэнтези-сериалов: от вампиров в Смоленске до магических библиотек

Российские сериалы давно перестали быть только про детективы и мелодрамы. В последние годы отечественные платформы активно осваивают фэнтези: здесь и вампиры, работающие врачами, и полицейский участок для сказочных злодеев, и магические книги советского писателя.

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