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Генпрокуратура проверит 14 производителей на фальсификат молочной продукции

Генпрокуратура проверит 14 производителей на фальсификат молочной продукции

Генпрокуратура проверит 14 компаний на фальсификат молочной продукции. Об этом говорится в ответе ведомства главе общественного совета при Роспотребнадзоре Олегу Павлову, с которым ознакомились «Известия».

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