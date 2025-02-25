Генпрокуратура проверит 14 производителей на фальсификат молочной продукции

Генпрокуратура проверит 14 компаний на фальсификат молочной продукции. Об этом говорится в ответе ведомства главе общественного совета при Роспотребнадзоре Олегу Павлову, с которым ознакомились «Известия».
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