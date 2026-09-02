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Наследие как ресурс: как культурный код регионов превращают в драйвер туризма и молодежный тренд

Наследие как ресурс: как культурный код регионов превращают в драйвер туризма и молодежный тренд

Парки с мультимедийными шоу, нейросети, рисующие национальные орнаменты, и искусственный интеллект, спасающий исчезающие языки: так сегодня выглядит работа с культурным наследием в России .

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