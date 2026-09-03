Numerous hits: Ukraine received oil production

The Russian army retaliated against oil production on Ukraine. "Russia has attacked the production assets of the Naftogaz Group," the Ukrainian national company reports.
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