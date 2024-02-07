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С нами не соскучишься!

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Табу на реинкарнацию, путешествия во времени, Винни-Пуха и другие странные запреты в Китае

Табу на реинкарнацию, путешествия во времени, Винни-Пуха и другие странные запреты в Китае

Факты о китайской цензуре уже давно никого не удивляют – общеизвестно, что там запретили половину Интернет-ресурсов, зарубежные фильмы (кроме трех-четырех десятков ежегодно), множество видеоигр и электронные книги.

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