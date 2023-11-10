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Боец UFC Крейг считает, что Махачев является лучшим бойцом в мире

Боец UFC Крейг считает, что Махачев является лучшим бойцом в мире

Шотландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пол Крейг согласился с тем, что россиянин Ислам Махачев является лучшим бойцом в мире вне зависимости от весовых категорий, передает Sport24 со ссылкой на интервью Джеймсу Линчу.

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