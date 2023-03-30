Эрдоган раскрыл цели возможного визита Путина: в Турции русский лидер примет участие в открытии АЭС

О возможности визита президента России Владимира Путина заявил президент Турции Тайип Эрдоган в интервью телеканалу A Haber - Путин может посетить атомную электростанцию (АЭС) «Аккую», где будет происходить церемония загрузки ядерного топлива.
О возможности визита президента России Владимира Путина заявил президент Турции Тайип Эрдоган в интервью телеканалу A Haber - Путин может посетить атомную электростанцию (АЭС) «Аккую», где будет происходить церемония загрузки ядерного топлива.
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