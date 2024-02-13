Редчайший УАЗ Койот – вот чем он круче обычного УАЗика!

В конце 1980-х УАЗы стали продавать всем желающим, и к этим машинам возник большой интерес. Но скоро стало понятно, что по надежности, ездовым качествам и комфорту ульяновский внедорожник не поспевает за современностью.
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