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История предпринимательства Приморья — новая книга о Бринерах, Янковских и других

История предпринимательства Приморья — новая книга о Бринерах, Янковских и других

Издательство Дальневосточного университета, сотрудничая с Приморским отделением "Деловой России" и "Тим-Групп", выпустило книгу Амира Хисамутдинова "Деловой Владивосток.

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